Continúan docentes con movilizaciones

Docentes de la Sección 7 adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas realizaron un bloqueo en las oficinas de educación federalizada ubicada en Tuxtla Gutiérrez, como parte de sus acciones de presión al gobierno federal y estatal para entablar una mesa de negociación para atender sus demandas.

Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7, aseguró que en Chiapas persiste un rezago educativo pronunciado en todos los niveles y que esto se debe a la falta de plazas para docentes.

Falta de plazas

Reveló que tan solo en educación indígena se necesitan 5 mil 800 plazas por crearse, sobre los espacios para educación especial se necesitan mas de mil plazas y en educación básica hace falta crear 500 plazas.

“Por eso varios grupos están abandonados, muchos alumnos están sin atención, es urgente que pueda resolverse por eso estamos exigiendo una mesa para el nivel de educación primaria y preescolar general”, explicó el secretario.

A la par de esta protesta dijo, se suma la petición de la abrogación de la reforma educativa y la reforma a la ley del Issste del 2007, “hasta hoy el gobierno federal se mantienen cerrado, no se reanuda la mesa, por eso esta actividad forma parte de las acciones a nivel nacional”.

González Vázquez instó a atender de manera pronta estas y otras peticiones, dijo que de acuerdo al plan de acción se prevé un paro de 72 horas sin especificar fecha y de continuar sin respuesta se podría realizar un paro indefinido durante el mundial el cual México es sede y su inicio está previsto iniciar el próximo 11 de junio del 2026.