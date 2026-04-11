Continúan el operativo de retiro de polarizados

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Policía Municipal de Villaflores, continúan ejecutando el Operativo Cero Impunidad, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la población, además de realizar la revisión de vehículos para prevenir hechos delictuosos.

En atención a los acuerdos establecidos en la Mesa de Paz, se llevaron a cabo los recorridos preventivos en las colonias Calzada Larga, Jesús M. Garza, Benito Juárez, Nuevo México, Dr. Domingo Chanona, Joaquín Miguel Gutiérrez, y se realizaron patrullajes en los caminos de terracería de los ejidos Joaquín Miguel Gutiérrez y Benito Juárez, en la colonia Unión y Progreso a Benito Juárez, y en las colonias Tenoch y San Marcos, además del río el Tablón.

Punto de revisión

En otro tenor, se estableció un punto de revisión en el tramo Villaflores-Tuxtla Gutiérrez, donde se inspeccionaron 100 vehículos, de los cuales se retiraron 20 polarizados, y se infraccionaron 5 motocicletas por falta de documentación, mismos que fueron remitidos al encierro de grúas. De igual forma, se estableció un punto de inspección en la salida del ejido Nuevo México, el cual transcurrió sin novedad.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.