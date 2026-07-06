Continúan gestiones para  abrir nuevas carreras

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, comentó que continúa en pie la gestión para abrir nuevas carreras en materia de salud, pero el proceso es lento debido a las autorizaciones y certificaciones que se deben tener.

Explicó que no deben ser autorizadas solo en el estado, en la Comisión de Oferta y Demanda Educativa, sino que deben ser aprobadas a nivel nacional por la Secretaría de Salud (SSA), por lo que el proceso es diferente.

En los últimos meses avanzaron en la integración de las carpetas de los expedientes, para que en los próximos meses se pongan a consideración de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.

Una vez que alcancen ese aval, ya estarán en condiciones de subir la propuesta a las instancias locales. “No quitamos el dedo del renglón porque en las áreas de salud hay mucha demanda, son muchísimos los jóvenes que buscan ese enfoque”.

Nuevo modelo

Por otro lado, el rector manifestó que se necesita un nuevo modelo de universidad para no dejar de ser competitivos y ofrecer mejores soluciones a las y los egresados; por eso aprobaron ya ajustes al modelo educativo para que en dos años se logren ajustar todos los programas educativos y planes curriculares.

Con eso se van a lograr carreras más cortas, con más educación dual, más orientadas al territorio y la actividad práctica, más habilidades tecnológicas y más habilidades blandas.

El documento rector tiene algunos ejes que son transversales; uno de ellos es el de la interculturalidad y se espera materializarlo en todos los programas; otro tiene que ver con la sustentabilidad; mientras que el tercero va en relación con la apuesta por la Inteligencia Artificial (IA).

Están construyendo el nuevo plan institucional de desarrollo a 2050, bajo el concepto de “universidad del futuro”. Es importante porque los lineamientos y ejes que se establezcan ahí llevarán a tomar mejores decisiones conjuntas.