Continúan jornadas ciudadanas en el Museo de la Ciudad

Desde la premisa de continuar construyendo un Museo de la Ciudad ciudadano y bajo la coordinación de la Fundación Fernando Castañón, decenas de ciudadanos realizaron una nueva jornada de intervención al icónico edificio en la capital del estado.

Estas acciones, principalmente de organización y remozamiento tras la reciente reapertura, priorizan el acondicionamiento de las salas y resguardo de las diversas colecciones.

Preservación del recinto

Pero al mismo tiempo, buscan que la ciudadanía se involucre en la administración y preservación del espacio.

Estas acciones se realizan todos los fines de semana hasta en tanto sea presentada de manera formal al cartelera cultural y el plan de acciones. Sin embargo, durante la jornada de remozamiento se realizaron presentaciones musicales, de pintura y talleres artísticos