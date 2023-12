Continúan litigios con sindicato administrativo

El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Juan José Solórzano Marcial, comentó que continúan en proceso varios litigios con el Sindicato de Empleados Administrativos por distintas razones, uno de ellos es por el aumento salarial, debido a que piden un incremento mayor a lo que plantea la rectoría.

Mencionó que como parte de la revisión salarial que se hace cada año, presentaron una propuesta al sindicato considerando los recursos que reciben en el presupuesto anual, con partida estatal y federal, ya que no es un ente que produzca recursos durante el año.

Con base al presupuesto deben planear todos los gastos durante el año, tomando en cuenta que al menos el 80 % de ese recurso se destina para el pago de salarios de toda la base trabajadora de la universidad.

“Nuestra oferta ha sido exactamente igual a como se ha dado el aumento en todas las demás instituciones educativas, porque no tenemos para que sea más, sin embargo, ellos quieren más. La respuesta será la misma, no tenemos, no podemos”, añadió.

Refirió que los problemas que generó la deuda de más de mil millones de pesos que heredó al llegar a la rectoría fue por desviar recursos, poner dinero para pagar impuestos y cuotas en otros lados.

Otro de los litigios se debe a un problema de personalidad que se dio por un periodo en que no hubo dirigente sindical y la nueva dirigencia retoma las demandas; otra demanda pendiente es por un emplazamiento a huelga, pero de 2021.

El último proceso es para que cada año se haga revisión salarial y cada dos años la revisión del contrato colectivo. Sobre los salarios, la demanda fue interpuesta desde junio y continúa porque el sindicato no acepta la propuesta planteada.

Reiteró que para que la universidad pueda otorgar un aumento salarial, debe considerar sus ingresos, egresos, presupuestos, la legislación y otros factores.

Actualmente la universidad cuenta con tres sindicatos, dos de académicos y uno de administrativos; los académicos ya aceptaron y se concluyó el proceso, por lo que el aumento de salario está vigente para ellos este año.