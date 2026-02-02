Continúan operativos “Cero Impunidad”

La Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Secretaría de Protección Civil (PC) y las policías municipales continúa implementando el operativo “Cero Impunidad”, con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad de la región Sierra.

En el rubro de recorridos preventivos para la contención de hechos delictuosos, en Motozintla se visitaron los barrios Emiliano Zapata, Sarabia, Reforma, Centro, San Antonio, Plan Grande, Las Flores, La Y Griega, Industrial, Milenio 1, 2 y 3, así como en el fraccionamiento Vida Mejor.

En El Porvenir, las vigilancias se ejecutaron en los barrios Los Pérez, Pino sol, San Francisco, en el parque Ecológico, Centro, Buena Vista, Santa Cecilia y Las Savias.

Mientras que en Frontera Comalapa, los barrios visitados fueron Centro, Guadalupe, Flamboyán, Cuernavaca, 5 de Junio, Santa Cruz, Esmeralda, Linda Vista, La Lima, Candelaria, El Sabinito, Nevelandia, Santa Marta, San Francisco, El Anonal, Paraíso, La Jimba, Los Hornos y La Ceiba.

Inspecciones

En el tema de instalación de puntos de inspección, en Motozintla los elementos del orden realizaron la inspección de documentos a automovilistas y motociclistas, a efecto de verificar que contaran con licencia para conducir, así como proceder al retiro de polarizados. Además, se realizó la inspección al interior de diversos vehículos con la finalidad de localizar indicios delictivos.

En El Porvenir se instaló un punto de inspección en el tramo carretero El Porvenir – La Grandeza, donde se aplicaron cinco infracciones por parte de la Policía Estatal Vial Preventiva y se realizó la inspección a 30 vehículos y 10 motocicletas.

Finalmente, en Frontera Comalapa, durante el recorrido se recibió una denuncia sobre violencia de género, por lo que la fiscal del Ministerio Público (MP) se trasladó al domicilio para brindar la atención a la víctima e iniciar la denuncia correspondiente.