Continúan operativos de seguridad en municipios

La Fiscalía de Distrito Norte en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y las Policías Municipales, continúa encabezando patrullajes preventivos e instalación de puntos de inspección para resguardo y tranquilidad de la población del norte del estado.

En Reforma, se establecieron puntos de inspección, ubicados en el bulevar Joaquín Miguel Gutiérrez, en la calle Joaquín Miguel Gutiérrez, en el bulevar Juspi, en el crucero del tramo carretero de Reforma-Zaragoza y en Boca Limón, en donde se inspeccionaron 105 motocicletas, de las cuales, ocho fueron aseguradas por falta de documentación y placas, y ocho más por no portar casco de seguridad.

Además de los recorridos en el tramo carretero Reforma-Juárez y a las colonias Centro, Plaza Cívica, Adolfo López Mateos, Buena Vista, Une, La Mosca, Zona 5a, 5b y 6 y Cactáceas, así como las rancherías San Miguel, 1ª, 2ª y 3ª sección, Morelos y San José Limoncito.

Puntos de control

En el municipio de Tapilula se instalaron dos puntos de control, el primero en el tramo carretero que conduce a la Comunidad Videme de Ocampo, en donde se revisaron 40 vehículos y 25 motocicletas; mientras que el segundo punto de revisión fue en el tramo carretero de Tapilula-Rayón, en el cual se inspeccionaron 30 vehículos y 25 motocicletas.

Asimismo, el grupo interinstitucional realizó recorridos en los barrios Guadalupe, San Judas Tadeo, Linda Vista, Esquipulas, San Bernardo y San Felipe, así como las colonias Candelaria, Albores Guillén, 2 de Febrero, El Pedregal y las comunidades Videme de Ocampo primera, segunda y tercera sección y Videme parte baja, media y alta.

Mientras que, en Ixhuatán, los recorridos se efectuaron en los barrios siglo XX, Centro, Ciudad Rural, Nueva Esperanza y La Libertad.

Finalmente, en Jitotol también se realizaron recorrido en las zonas y colonias con mayor índice delictivo, para brindar orden público y seguridad.