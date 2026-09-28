Continúan productores agrícolas sin recursos

Aunque han caído fuertes lluvias en las últimas semanas en la región del Soconusco, pequeños productores aseguran que no cuentan con recursos para emprender proyectos de captación de agua de lluvia ni para implementar sistemas de riego que les permitan prepararse ante el clima adverso de sequía que se pronostica para finales de 2026 y principios de 2027.

En entrevista, Jorge Arroyo, productor de granos del Soconusco, dio a conocer que los daños que ha dejado la sequía en el cultivo de maíz en el ciclo anterior ha sido severo y, aunque actualmente hay presencia de precipitaciones, estas no garantizan la recuperación del campo ni la seguridad para las próximas siembras.

A la espera

Dijo que ante la falta de apoyos y de capital económico, seguirán sembrando "a la voluntad de Dios", esperando que el clima pueda ser favorable, ya que afirman que no tienen otra opción.

"Seguiremos sembrando aunque no haya agua asegurada, porque la agricultura es la única forma en que podemos llevar el sustento a nuestras familias, no dejaremos de cultivar nuestro grano", expresaron.

Detalló que de concretarse el pronóstico de un "Súper El Niño" con sequía severa para la región, cientos de familias dedicadas al maíz y a cultivos de autoconsumo podrían verse nuevamente afectadas al no contar con infraestructura para mitigar los efectos del cambio climático.

Llamado

Pidió a las autoridades voltear a ver al campo y destinar programas reales para la captación de agua y tecnificación de riego, "antes de que sea demasiado tarde, porque si al campo le va mal a la ciudad también".

Mencionó que ya se anuncia un clima extremo para los próximos meses y los productores afectados por la sequía siguen en el abandono, ya que "no les ha llegado ningún tipo de apoyo gubernamental".