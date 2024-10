Continúan protestas de la comunidad LGBTTTIQ+

Integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ bloquearon la entrada principal del Congreso del Estado de Chiapas en señal de protesta por la usurpación del espacio representativo por parte de Sáhara Munira José Flores.

Tere Campos, activista de la comunidad a quien le habían otorgado primeramente el espacio, dijo que continuarán en la lucha.

“Estoy contenta, decidida, de poder encarnar, de encabezar esta lucha en el Congreso del Estado que es la casa de todos los chiapanecos”, expresó.

Manifestó que en dicho recinto legislativo se deben construir leyes en beneficio de los chiapanecos: “por eso los integrantes del Colectivo de la Diversidad Sexual, vinimos a refrendar nuestro repudio”.

Dijo que la hoy diputada, no tienen ninguna simpatía y ningún reconocimiento por haber usurpado un espacio de la quinta fórmula de acción afirmativa de la comunidad LGBTTTIQ+.

“Ese espacio nos correspondía a nosotros por derecho, pero nos pusieron las trabas de las firmas, lo cual es completamente risible, porque nos arrebataron la diputación”, expresó.

Dijo que al llegar al nivel del Poder Judicial de la Federación, les notificaron que el documento de reclamo se debe presentar de forma física en la Ciudad de México, pero se presentó digital y por eso desecharon la petición de la comunidad LGBTTTIQ+.

“Si a mí me hubieran notificado que se tenía que presentar en físico, hubiera movido cielo y tierra para juntar los recursos e irme, pero desconocimos ese punto, y mis abogados tampoco me dijeron”, explicó.

Señaló que no se prestará a tratos bajo el agua, y muestra de ello es lo que está pasando en estos momentos: “yo caminé, trabajé como debía hacerlo, como me dijeron, y al día de hoy existe un expediente de cinco mil hojas. Las colectivas seguiremos caminando, no podemos desgastarnos en este ejercicio, tenemos la tranquilidad de hacer las cosas bien, que sepa el mundo lo que ocurrió en el Congreso de Chiapas”.