Continúan reclamos por falta del servicio de luz

Nuevamente, habitantes de Teopisca manifestaron su inconformidad en contra de Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante los constantes apagones que se registran en el municipio.

Muestra de ello es el apagón ocurrido la noche del pasado domingo y este lunes, cuando desde las 8:00 de la mañana se quedó sin el servicio una parte del centro de Teopisca, por lo que hasta el cierre de la información no había sido arreglada la falla. Situación que ha provocando el enojo de la ciudadanía.

La falta de energía eléctrica afecta a los domicilios y el comercio, que ha registrado pérdidas económicas por la falta de energía.

Estos apagones, que en ocasiones tardan horas para ser solucionados, afectan y dañan los aparatos electrónicos y electrodomésticos por las variaciones que ocurren, denunciaron.

Como en situaciones anteriores, entre los negocios más afectados se encuentran tortillerías, supermercados, pastelerías, carnicerías, peleterías, entre otros.