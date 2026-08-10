Continúan registrándose incendios en la entidad

Aunque inició de manera oficial la temporada de lluvias y ciclones tropicales, en Chiapas aún se han registrado incendios en los últimos días, según lo muestra el reporte más reciente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Entre el 24 y el 30 de julio, relata la información, ocurrieron cinco siniestros en igual número de entidades federativas y uno de ellos se ubicó en Chiapas.

“En lo que va del año, se han registrado 5 mil 197 incendios forestales en 32 entidades federativas, en una superficie de 412 mil 391.94 hectáreas. De esta superficie, el 94 % correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 6 % a arbóreo”, detalló la Conafor.

En el caso de Chiapas, en lo que va de este 2026 acumula 317 incendios forestales, los cuales han quemado alrededor de 37 mil 796 hectáreas.

De la superficie que se ha quemado, 38.56 hectáreas correspondieron a arbolado adulto, además de 10.42 de renuevo. Se le suman mil 78.48 de arbustivo, así como 17 mil 643.44 de herbáceo y 19 mil 25.54 de hojarasca.

Cifras

En lo que respecta a las entidades que más incendios han registrado en el año, Chiapas apareció con color naranja al situarse en la sexta posición con 317 siniestros.

Los tres primeros lugares los ocuparon: Jalisco, Michoacán y el Estado de México, con 685, 492 y 485 de manera respectiva.

En la otra categoría, relacionada con la superficie que se ha quemado en este 2026, Chiapas está en color rojo, debido a que se ubicó en la posición número 4, con 37 mil 796.45 hectáreas impactadas.

Las tres primeras posiciones fueron para: Guerrero, Jalisco y Nayarit, estados que registraron entre 41 mil y 52 mil 828 hectáreas dañadas a consecuencia de los incendios.

Sobre las causalidades que pueden provocar los incendios forestales, a nivel país aparecieron desconocidas, además de actividades agrícolas, pecuarias e intencionales.

A la lista se sumaron fogatas, fumadores, cazadores, quema de basureros, causas naturales, además de otras actividades productivas.