Continúan réplicas del sismo de 7.4

Mientras que Chiapas ocupa el tercer lugar en actividad sísmica a nivel nacional, en la región Soconusco continúan los temblores, ya se registran 655 réplicas del sismo de magnitud 7.4.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y el Sistema Estatal de Protección Civil, en lo que va del año en la entidad se han contabilizado cuatro mil 079 eventos, 79 en las últimas 24 horas, estos relacionados con el ocurrido el pasado 17 de julio.

En el país se acumulan 22 mil 544 sismos, siendo el de más alta intensidad el de 7.4 que hasta el momento ha dejado daños en escuelas, viviendas, hospitales y edificios públicos.

Las réplicas contabilizadas han tenido una magnitud de 2.9 a 6.5; aunque no han causado más afectaciones, las autoridades mantienen los monitoreos en todas las regiones de la entidad.

Clausura

En Tapachula, el edificio de “Los Zopilotes” permanece clausurado debido a las presuntas fallas estructurales que presentó tras el terremoto.

Por ello, la Oficialía 03 del Registro Civil está sin actividad y los usuarios que requieren el servicio son enviados a las Oficialías 01 y 02, ubicadas en la Unidad Administrativa.

Se dijo que se está buscando alternativas para reubicar las oficinas que atienden a todo un sector de la población.