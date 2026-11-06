Continúan sin armonizar Ley de Aguas

Pese a que la mitad de la población de Chiapas obtiene agua gracias a los sistemas comunitarios, el reconocimiento de estos aún no se ha concretado en la armonización estatal de la Ley General de Aguas, decretada en diciembre de 2025 y que otorgó un plazo de 180 días para dicho proceso.

Así lo expuso Cyntia Reyes Hartmann, directora general de la asociación Cántaro Azul, quien agregó que, hasta la fecha, ningún estado ha armonizado la legislación federal.

Pese a este retraso, la asociación no tiene registrada alguna sanción a las entidades. La directora mencionó que esta no es la única que ha presentado un desfase en su armonización, señalando el caso de la Ley de Movilidad.

Sistemas comunitarios

En ese contexto, Cántaro Azul se ha enfocado en el reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento que han nacido, sobre todo en las zonas rurales, donde los municipios han desatendido la infraestructura hídrica.

En Chiapas se han realizado dos foros en el proceso de armonización, uno celebrado en Tuxtla Gutiérrez y otro en Tapachula. En esos espacios, Cyntia Reyes dijo que las autoridades han mostrado disposición para reconocer los sistemas comunitarios.

Sin embargo, “hay poca claridad de cómo se va a operar este reconocimiento, saber de qué manera va a venir el recurso, estamos hablando de todo el estado, de zonas rurales”.

Reiteró que el reconocimiento debe ser operativo. “No nos sirve de nada que este reconocimiento esté en un papel donde nada más los reconocen y listo”.

Año electoral

Reyes Hartmann expuso que el proceso de la armonización no depende de las asociaciones o de la población, sino de las autoridades. En ese sentido, aceptó que dicho desarrollo no se dará este año.

“Como está el panorama, la armonización será para el siguiente año, donde vamos a estar en un contexto de elecciones, que le mete otro grado de complejidad, pero esperamos que las autoridades den un seguimiento no solo a nivel estatal, sino federal”, finalizó.