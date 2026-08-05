Continúan tomadas las Instalaciones del Bienestar

Sin que haya respuesta a sus denuncias, los trabajadores o servidores de la nación mantienen tomadas las instalaciones de la Delegación de la Secretaría de Bienestar en Tapachula desde el pasado lunes por la mañana; ante esto, los trámites a beneficiarios y solicitantes de programas federales están paralizados en Tapachula y municipios del Soconusco.

En representación de los inconformes, Sixto Vázquez afirmó que personal de la Secretaría de Bienestar acudió a dialogar con los manifestantes; no obstante, la mesa de negociación no prosperó, ya que los trabajadores mantienen como exigencia central la destitución inmediata del delegado regional, José Luis Elorza Flores, a quien acusan de presuntos malos tratos y hostigamiento laboral.

Dijo que la protesta es indefinida hasta que las autoridades federales atiendan su pliego petitorio y garanticen condiciones laborales dignas, ya que los trabajadores no toleran la actitud déspota e inhumana del delegado regional.

“Vinieron ayer a dialogar con nosotros; sin embargo, nuestra postura es clara, exigimos la destitución inmediata del delegado regional José Luis Elorza Flores, quien nos ha tratado mal y violenta nuestros derechos laborales, ya que no es posible que prohíba a nuestras compañeras embarazarse y nos pone a trabajar por más de 15 horas”, abundó.

La toma de la delegación mantiene paralizados los trámites en la sede de Tapachula y en los centros integradores de la región, que abarcan Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate, lo que afecta de manera directa a beneficiarios y solicitantes de los programas federales, ya que no hay manera como puedan ser atendidos.

Adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes que acuden a realizar incorporaciones, aclaraciones y entrega de documentación no han podido realizar ningún tipo de trámite, por lo que pidieron a las autoridades una solución inmediata al conflicto para no seguir afectando a la población más vulnerable.