Continuará Aerobalam ampliando sus rutas

Con tarifas que van desde los 950 pesos y la promesa de llevar conectividad a regiones de difícil acceso, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar habló de los pormenores de la operación de Aerobalam, la aerolínea estatal que busca transformar la movilidad en el sureste mexicano.

En entrevista, el mandatario estatal detalló el funcionamiento de esta línea aérea que ya comenzó a operar rutas estratégicas y que próximamente, ampliará su cobertura hacia la Selva Lacandona, una de las zonas más emblemáticas pero también más apartadas de la entidad.

Actualmente, Aerobalam cuenta con dos aeronaves en servicio, cada una con capacidad para 11 pasajeros, aunque el gobernador adelantó que serán acondicionadas para cerrar con 14 plazas por unidad.

Tercera aeronave

La tercera aeronave está próxima a incorporarse y será destinada a abrir la ruta hacia la Selva Lacandona, cumpliendo así con uno de los objetivos fundamentales del proyecto: acercar servicios a las comunidades más remotas.

“Ya tenemos dos y ya viene la tercera aeronave para abrir la ruta a la Selva Lacandona. Y posiblemente vamos a ver si nos ajustan los tiempos a Villahermosa, Tabasco-Tuxtla Gutiérrez”, explicó Ramírez Aguilar.

El funcionamiento de Aerobalam contempla conexiones directas que evitan los largos traslados por carretera y escalas innecesarias en la Ciudad de México. La ruta Tuxtla Gutiérrez-Huatulco operará los jueves con regreso los domingos, con un costo de mil 500 pesos por pasajero.

Oaxaca

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, aproximadamente 128 mil chiapanecos visitan anualmente ese estado, siendo Huatulco uno de los destinos preferidos.

“Ahora ya no vamos a tener la necesidad de ir hasta Ciudad de México y Ciudad de México-Huatulco o viceversa. Va a estar ya una conectividad directa y vamos a seguir ampliando esta ruta”, enfatizó el gobernador.

Para destinos al interior del estado, las tarifas son aún más accesibles: el vuelo a Tapachula tiene un costo de 950 pesos, misma cifra que la ruta hacia Palenque, lo que representa una opción económica para quienes necesitan trasladarse por motivos laborales, familiares o de salud.