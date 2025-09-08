Continuará inestabilidad, persistirán las lluvias

Hay un alto pronóstico de que en Chiapas se mantenga la “probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas” resalta el pronóstico Meteorológico especial por cuencas para el Sureste Mexicano a 96 horas, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”, detalla que para los próximos tres días, la entidad “permanecerá bajo la influencia de una onda tropical en desplazamiento, combinada con inestabilidad atmosférica y el constante aporte de humedad desde ambos litorales”, condiciones que podrán generar acumulados diarios que podrían superar los 75 mm en algunas regiones.

¡Aguas!

El pronóstico del SMN detalla que para este lunes las precipitaciones en Chiapas podrían rondar los 50 a 75 mm, focalizadas principalmente en las porciones del norte del estado y las áreas costeras.

Para el martes, la nueva onda tropical, ubicada sobre el oriente de la región, favorecerá lluvias puntuales muy fuertes a intensas en Chiapas, la advertencia es para el este y sur de la entidad, donde las precipitaciones podrán superar los 75 mm.

Las predicciones para el miércoles continuarán sobre el mismo rango de fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm), con afectaciones principales en el norte y oeste chiapaneco. “Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas”, advierte el Meteorológico.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, se prevén condiciones de cálidas a calurosas en la mayor parte de la región, con temperaturas máximas que oscilarán entre 33 a 36 °C. En las zonas de montaña de Chiapas y Oaxaca, el ambiente será de templado a cálido, con valores entre 24 a 27 °C.