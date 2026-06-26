Continuarán bazares de emprendedores

Luego de los rumores sobre una posible cancelación de los bazares de emprendedores en Tuxtla Gutiérrez, el ayuntamiento capitalino informó que estas actividades continuarán desarrollándose de manera normal y que se mantendrán abiertos los espacios para la participación de nuevos expositores.

La aclaración surgió tras las versiones difundidas en redes sociales luego del altercado registrado entre una expositora y un vendedor ambulante en la Calzada de las Personas Ilustres.

A través de la Secretaría de Economía Municipal, las autoridades señalaron que no existe ninguna determinación para suspender los bazares, los cuales se han consolidado como una alternativa para impulsar la comercialización de productos elaborados por emprendedores locales.

Ventanilla

Además, indicaron que las personas interesadas en integrarse a estos espacios podrán realizar su registro en la Ventanilla del Emprendimiento de la Dirección de Fomento Económico, ubicada en las instalaciones de la dependencia municipal, en el centro de la ciudad.

La Secretaría de Economía Municipal destacó que el objetivo es fortalecer la organización de los eventos, garantizar condiciones ordenadas para su desarrollo y brindar capacitación y acompañamiento a quienes buscan promover sus productos mediante este esquema de venta.