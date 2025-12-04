Continuarán combate al gusano barrenador

El Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal continuará con la vigilancia y acciones de prevención y erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG), así lo dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El titular de la dependencia, Julio Berdegué Sacristán, firmó un acuerdo, publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que destaca la importancia de mantener y reforzar las acciones para contener el avance de la plaga, presente en el sur del país.

Es de observancia obligatoria para las secretarías de Desarrollo Agropecuario de los estados, los propietarios, responsables o poseedores de animales susceptibles a la plaga; los médicos veterinarios oficiales y de libre ejercicio, los importadores de ganado.

Organismos de certificación, laboratorios de pruebas, personas que ingresan y transitan en el país en compañía de animales susceptibles, así como vehículos contenedores de mercancías que provengan o que hayan transitado por países o regiones con brotes.

Chiapas

En mayo pasado se dio a conocer que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) instaló el Punto de Verificación e Inspección Emergente (PVIE) Calera II, en Arriaga, Chiapas.

Hasta ese momento, contaba con la instalación de cinco Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF) en La Trinitaria, Catazajá y Huixtla, Chiapas, que fueron acondicionados a partir de la publicación del Dispositivo Nacional de Emergencia en julio de 2024.

Mientras que el PVIF de Tonalá, ubicado en Tabasco entró en alerta y fue acondicionado el 21 de noviembre del 2024. En tanto el PVIF de Paraíso, Chiapas, fue acondicionado e intensificó sus acciones de inspección el 26 de febrero del 2025.

También autorizó a los gobiernos de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca la operación de 17 Puntos de Verificación e Inspección Interna (PVI) en las rutas por donde transita el ganado, así como tres rutas de Inspección Itinerante (ITI).