Continuarán las lluvias, alerta Protección Civil

Frida María Velázquez, jefa de Monitoreo de Protección Civil (PC) Estatal confirmó que las lluvias persistirán en Chiapas, por lo que llamó a extremar precauciones, informando que se estarán abriendo refugios temporales en las regiones de Chiapas, donde se requiera la atención.

Además dijo que se reforzó el monitoreo de puentes y carreteras en particular en las regiones Costa, Soconusco y Sierra para atender mediante acciones emergentes la integridad de las y los chiapanecos, como la conectividad estatal.

El estado de atención prioritaria en regiones de Chiapas ocurre en el contexto de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tapachula, en una de las regiones más afectadas por las recientes precipitaciones.

Temporada

Agregó que la temporada de ciclones es de mayo a noviembre pero septiembre históricamente es el mes más lluvioso, por lo que se están tomando las acciones pertinentes.

Dijo que el mapa de monitoreo está disponible en diversos portales oficiales para conocer de primera mano la información y explicó que permanentemente se fortalece en trabajo preventivo comunitario.