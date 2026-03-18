Continuarán las lluvias en diferentes regiones

De acuerdo al pronóstico emitido por el Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias continuarán en diversas regiones de Chiapas.

Esto cobra relevancia en el contexto de recientes afectaciones por lluvias y algunos cortes carreteros.

Según el pronóstico de la Conagua se tendrán lluvias intensas en las regiones: Norte, Mezcalapa y Tulijá. Muy fuertes en Maya, Altos, Bosques y Valle Zoque.

Mientas que en las regiones Sierra, Meseta Comiteca, Selva y Soconusco, el pronóstico es de lluvias fuertes. Se tendrán chubascos en Metropolitana, Frailesca y lloviznas en Itsmo-Costa

Alerta Temprana

El Sistema de Alerta Temprana por Lluvias Protección Civil (PC) Chiapas realizó el alertamiento por colores.

Anunció alerta naranja con lluvias torrenciales (75 a 150 mm) para las regiones Norte, Mezcalapa, De los Bosques y Tulijá Tseltal Ch’ol.

Alerta verde con lluvias muy fuertes (50.1 a 75 mm) en las regiones Maya, Valles Zoque, Selva Lacandona y Soconusco.

Alerta Azul con lluvias fuertes: (25.1 a 50 mm): Sierra Mariscal, Llanos, Altos Tsotsil Tseltal y Meseta Comiteca Tojolabal.

Además prevalecerá un Evento de Norte con rachas de 74 a 83 km/h y oleaje de 3.6 a 4.2 metros sobre la región de Tehuantepec.

De igual forma continúa el evento Mar de Fondo que causará oleaje de 1.8 a 2.7 metros en la costa del estado.