Continuarán sequías hasta tres años más

Jorge Octavio García Santiago, gerente de Hub y representante del Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo (Cimmyt), pronosticó dos o tres años más de sequía para diversas zonas de Chiapas, por lo que es necesario buscar la diversificación de cultivos.

Diversificación

Por tanto, el trabajo de investigadores y técnicos del campo tiene que centrarse en el impulso de la diversificación de la parcela.

“Entonces podemos asociar cultivos como el maíz o el frijol con flores como cempasúchil o el girasol, quienes tienen cierta tolerancia a la sequía (…) Este mecanismo tiene efectos benéficos hacia el suelo, pero también se puede comercializar y servir de alimento para los animales”, señaló.

Por tanto, el Cimmyt está buscando intervenir en las condiciones más críticas de sequía, para diversificar la parcela y que se adapte a un cultivo intercalado.

“Es un problema de cambio climáticos porque pese a existir una lluvia el agua se puede desperdiciar (…) Es porque no se infiltra, como diría el productor: ya no entra al suelo. Entonces todo ese fenómeno viene ocasionando problemas que a veces no se ven en el corto plazo, pero que sí afectan el ciclo del agua”, comentó.

Ciclo del agua

El investigador señaló las alteraciones al ciclo del agua, lo que genera un problema en la alimentación al manto freático y la recuperación de los niveles en ríos, lagos y pozos. Por tanto, la diversificación con árboles frutales o otros cultivos de importancia económica pueden ser viables para el bolsillo y el medio ambiente.

“La piña por ejemplo, que pueden ir sembrados en curvas a nivel, te van a ayudar a reducir los problemas de degradación del suelo porque van a ser como una barrera que va a impedir el arrastre y también la pérdida de agua”, detalló.

Otras opciones

Además de la piña, el cacahuate resulta ser una opción en algunos espacios de Cintalapa y Jiquipilas, el cual se ha adaptado de manera interesante en la zona, pese a no haber sido un año muy lluvioso.

Cabe señalar que el Cimmyt refiere que la comunidad global debe unirse en la promoción de prácticas agrícolas sustentables, reconociendo que la salud del suelo es la base para alimentar a una población en crecimiento y construir un futuro sostenible.

En el contexto del Día Mundial del Suelo 2023, la iniciativa global Excellence in Agronomy reitera su compromiso con la transformación sustentable de los sistemas de producción, buscando impactos medibles en la seguridad alimentaria, los ingresos, el uso de los recursos, la salud del suelo y la resiliencia climática.