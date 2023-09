Contra demanda diputado a Pablo Salazar

(Publicado el viernes 4 de agosto del 2000)

El diputado local priista, Ramiro Miceli Maza, contrademandó al candidato de la Alianza por Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, por los delitos de falsificación de documentos en general, falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad, usurpación de funciones públicas y de profesiones, integrándose la averiguación previa correspondiente.

Luego de presentar anoche una denuncia ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Asuntos Relevantes, el legislador dijo estar enterado de las declaraciones de Salazar en el sentido de que lo va a encarcelar y de que necesita un psiquiatra, ante lo cual respondió que la consulta la debe hacer el candidato, pues el mentir y el cinismo son enfermedades.

Acompañado de 17 legisladores del PRI, el diputado Miceli Maza presentó su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en la cual explica los motivos que tuvo para solicitar informes sobre los antecedentes académicos de Pablo Salazar: "...he buscado hacer el bien a la mayor parte de la ciudadanía chiapaneca (...) razón por la cual actualmente me desempeño como diputado".

Añade que "he buscado siempre que la ciudadanía no sea engañada y toda vez que existía el rumor de que el C. Pablo Salazar Mendiguchía, quien se había ostentado siempre como licenciado en Derecho (...) me di a la tarea de solicitar información a diversas autoridades educativas; y fue así que obtuve diversas informaciones graves y veraces que determinan que (...) carece de título..." "...o el que exhibe para justificar su profesión de licenciado en Derecho es falso y la cédula profesional que ostenta número 745078, corresponde a otra profesionista de nombre Altúzar Coello María Leticia, quien está facultada para ejercer la profesión de licenciada en Psicología".

El diputado ennumera los cargos que Salazar ha ocupado, en los cuales era indispensable ser licenciado en Derecho.

El legislador presenta las pruebas que avalan su denuncia, como las constancias y certificaciones de la Dirección General de Profesiones de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica; documentos expedidos por Lauro Castillo Sánchez, abogado general de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, copia de la cédula que ostenta el candidato de la Alianza.

Solicita asimismo el diputado Miceli Maza que "se revisen los archivos de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para determinar si el señor Pablo Abner Salazar Mendiguchía se desempeñó como subprocurador general de Justicia del estado, se ostentó como licenciado en Derecho y el número de cédula profesional que le pertenece".

Finalmente, solicita ejercitar acción penal en contra de Pablo Salazar Mendiguchía y en contra de quien o quienes resulten responsables de los delitos que denuncia y los que resulten.