Contracultura y la conquista de la libertad

Federico Álvarez del Toro, ataviado con ropas largas y mirada camuflajeada bajo el sombrero, habló desde un parque urbano en la capital del estado con Cuarto Poder; argumentó sobre la contracultura y el papel emergente de la cultura, las artes y el periodismo en la conquista de la libertad, a finales de siglo pasado.

- Soy Federico Álvarez del Toro, Premio Chiapas 1987, creador pero sobre todo hombre feliz de dedicarme a lo que amo. Soy además, hijo de Miguel Álvarez del Toro, el más grande naturalista de Latinoamérica.

- Soy también un agradecido con Cuarto Poder, un medio que ha registrado la historia de Chiapas y del mundo. Un espacio donde participé aportando temas sobre artes y ciencias, en maneras diversas, pero sobre todo en la columna Contracultura.

La ruptura con los convencionalismos que oprimían al mundo ocurrió en la época dorada de los sesentas. Los cambios sociales redefinieron el mundo. Cuarto Poder supo tomar de esta Contracultura, el anhelo de libertad. Lo trajo a Chiapas y lo ha repartido con todos mediante sus páginas.

Una libertad que, enmarcada con la naturaleza salvaje de Chiapas, fue el vehículo mediante el cual transitaron innumerables artículos, columnas, fotografías y notas publicadas en esta casa editorial.

Y es que Cuarto Poder conservó la integridad periodística a través de los cambios de épocas y gobiernos. Es un sobreviviente.

Narró la historia, registró la verdad y se confrontó con el poder cuando fue necesario hacerlo. De alguna manera esa búsqueda de libertad y de la verdad es el legado que deja a las nuevas generaciones, a 50 años de su nacimiento.

“Mucho de la crisis social contemporánea obedece a que los jóvenes no tienen nada que conquistar, todo lo reciben hecho. En aquel entonces, en los sesentas, existieron contrastes filosóficos, luchas ideológicas, derrotas y victorias, pero sobre todo se conquistó la libertad”.

Don Fede, como lo conoce la clase política, ambiental y cultural de Chiapas, reconoció que Cuarto Poder ha registrado la historia de Chiapas y del mundo en un periodo donde el ejercicio periodístico era un contrapeso.

En entrevista, el hijo de don Miguel Álvarez del Toro, el más grande ambientalista de Latinoamérica, dijo que este periódico es un sobreviviente a través del tiempo, de un ejercicio periodístico serio y responsable, un trabajo donde el quehacer de la maestra María Morales, firme visionaria del periódico, fue vital.

Es Cuarto Poder, un vehículo de la libertad, finalizó en tono reflexivo don Fede.