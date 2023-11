Contratarán a dos mil personas para elecciones

El vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, Fernando Aguilera Trujillo, informó que en la entidad se espera contratar a unas dos mil personas que realizarán funciones de supervisiones y capacitadoras, sin embargo, se han encontrado algunas complicaciones para que la población se integre en estas vacantes.

Se trata de las figuras que saldrán a campo para visitar a la ciudadanía que resulte sorteada para que integren las mesas directivas de casillas y, posteriormente, les darían la capacitación correspondiente.

Quienes deseen participar pueden conocer los requisitos legales y administrativos en https://reclutamientoseycae.ine.mx. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 28 de noviembre.

El salario antes de impuesto es de 12 mil pesos al mes para quienes sean supervisores, y de nueve mil 500 para las personas que ocupen la figura de capacitadoras asistentes electorales. A esto se le suman cuatro mil 500 pesos de gastos de campo para el primer caso y tres mil 200 para el segundo.

El periodo de contratación será de enero a junio de 2024; para el caso de la entidad, se espera que hasta el cierre de la convocatoria se den a conocer los números finales, debido a que las personas pasan por un proceso de selección que incluye exámenes de conocimientos y entrevistas. Las mejores calificaciones quedarán como supervisores, y en orden descendentes se asignarán a capacitadores.

Proceso de contratación

En esta etapa el INE espera contratar a 300 supervisores y mil 700 capacitadores asistentes electorales. Algunos requerimientos son: ser ciudadano mexicano, llenar la solicitud, contar con estudios mínimos de secundaria, no militar en ningún partido político, no haber participado en alguna campaña en el último año y no haber sido representante partidista en los últimos tres años.

Enfatizó que el número de personas que se ha registrado es bajo, comparado con los procesos electorales anteriores. Los números más altos se han alcanzado en el Distrito de Palenque y Ocosingo, ahí se llegó a un 130 % de lo que requieren para la zona. En contraparte, Tapachula es de los lugares que reporta menos del 50 % para ocupar las vacantes que se necesitan.

El personal de campo, resaltó el vocal, es indispensable en este proceso, debido a que se trata de las personas que llegarán a los domicilios de la ciudadanía insaculada para que integre las mesas directivas de casillas; también brindarán la información para que la población reciba la votación de sus vecinos el día de la elección.