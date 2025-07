Contrato puede salvarte de problemas legales

Muchas personas que rentan una vivienda piden requisitos muy estrictos: no mascotas, no niños, no hacer ruido después de cierta hora, no escuchar música fuerte, depósitos y hasta tres meses de renta por adelantado; pero, no establecen un contrato de arrendamiento, el cual puede prevenir problemas a ambas partes, por ejemplo, en caso de un delito en el inmueble.

Gabriel González Tovilla, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección San Cristóbal, explicó que si el arrendatario comete un delito en el inmueble, se aplica la Ley de Extinción de Dominio, que también se debe contemplar en el contrato de arrendamiento, esto beneficia principalmente al propietario porque si se comete un delito en el inmueble y no hay una cláusula que lo deslinde automáticamente, pasa a formar parte del hecho

Casos

“He visto casos que se firman contratos que venden en la papelería, cuestan 15 pesos la copia, pero la jurisdicción, que en caso de controversia legal dice a que juzgado dirigirse, está marcada en Ciudad de México, pero las personas no lo leen, y tendrían que viajar allá para pelear por su inmueble”, precisó.

Enfatizó que el contrato sirve también para establecer derechos y obligaciones de cada una de las partes, el arrendatario y el arrendador, siempre bajo el Código Civil del Estado de Chiapas.

Si el arrendador propone al arrendatario que todos los gastos de mantenimiento y uso irán por su cuenta, pueden negociarlo, pero siempre plasmado en un contrato para evitar malos entendidos al finalizar el contrato o durante.

Se puede establecer igual la devolución del depósito en garantía, hay quienes lo toman como último mes de renta y se van, o hay arrendadores que no lo devuelven a pesar que no hay daños o servicios pendientes y todo eso se debe demostrar al finalizar el contrato.