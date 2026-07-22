Contribuye Ángel Torres a la conectividad de Tuxtla

Como parte de un gobierno cercano a la gente, el presidente Ángel Torres puso en marcha los trabajos de pavimentación de la avenida El Rosal, en la colonia Potinaspak, con lo que el alcalde capitalino está cumpliendo su palabra con las y los habitantes de la zona.

Esta obra, que forma parte del programa Calles Felices, mejorará la conectividad y la calidad de vida de las familias de la zona, toda vez que hoy esta calle está intransitable para vehículos y peatones, pero pronto, dijo, será una calle integral, con banquetas, jardineras, señalética, alumbrado público, red de drenaje, agua potable, entre otras acciones.

Compromiso

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, que encabeza el presidente Ángel Torres, refrenda el compromiso de seguir construyendo más calles y avenidas en barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos, en cumplimiento de uno de los objetivos del Plan Tuxtla 4T de impulsar el desarrollo y bienestar en la capital.