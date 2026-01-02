Contribuye Unicach a reforma de escudo estatal

La rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Juana de Dios López Jiménez, comentó que a partir de los conversatorios "Las identidades de Chiapas, sus signos y simbologías", se generaron reflexiones académicas que contribuyeron con sus aportaciones a la actualización simbólica del Escudo del Estado.

Fue este martes 30 de diciembre que los diputados locales aprobaron la reforma a la Ley del Escudo y el Himno del Estado de Chiapas, con el propósito de reflejar la riqueza y la identidad contemporánea de la entidad.

Esta transformación fue impulsada desde la ciudadanía a través de un proceso democrático y transparente, que busca que el emblema estatal visualice de manera integral el legado natural, histórico y cultural de Chiapas.

Ideas y reflexiones

López Jiménez dijo que en ese diálogo académico la universidad, a través de docentes-investigadores de la Facultad de Humanidades, aportó ideas y reflexiones sobre los fundamentos históricos, teóricos y filosóficos para la incorporación de nuevos elementos simbólicos de identidad.

Destacó la importancia de generar espacios de diálogo académico, mismos que permitieron reflexionar de manera colectiva sobre los símbolos que representan la identidad chiapaneca, en el contexto de una entidad caracterizada por su diversidad étnica, lingüística y cultural.

Estas reflexiones se desarrollaron en los conversatorios organizados por la Secretaría Académica de la Unicach y otras instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (Coneculta), realizados en municipios como Tapachula, Palenque, Reforma, Ocosingo y Tuxtla Gutiérrez.