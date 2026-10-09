Contribuyen al fortalecimiento de servicios públicos

Como parte de su compromiso de responsabilidad social con las comunidades donde desarrolla sus actividades, Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó al Gobierno del Estado de Chiapas unidades, equipo y diversos apoyos destinados a fortalecer los servicios públicos y contribuir al bienestar de las y los chiapanecos.

En el evento estuvieron presentes la directora de Administración y Servicios de Pemex, Marcela Villegas Silva; el gobernador de la entidad, Eduardo Ramírez Aguilar; y el director nacional de Operaciones de Leche para el Bienestar del Gobierno de México, Víctor Hugo Pérez Rojas, así como funcionarios federales, estatales y municipales.

Apoyos

En este marco, Pemex entregó una unidad médica móvil de mastografía; una equipo Contraincendios con tanque de 10 mil litros y capacidad para espuma de 100 litros; dos pipas para el traslado de leche, una con capacidad de 10 mil litros y otra de seis mil litros; tres tractores con implementos agrícolas, y 365 luminarias tipo LED para alumbrado público. Asimismo, se donaron cinco mil toneladas de asfalto, 600 mil litros de gasolina magna y 600 mil litros de diésel.

Adicionalmente, la paraestatal había dotado previamente a la entidad de una unidad Contraincendios equipada con un tanque de 10 mil litros y capacidad para espuma de cien litros.

Durante su participación, Marcela Villegas destacó que estos apoyos constituyen una forma de corresponder a las comunidades que, durante décadas, han acompañado el desarrollo de la industria petrolera nacional.

Beneficios

Los apoyos entregados permitirán fortalecer la capacidad del Gobierno del Estado para atender necesidades prioritarias de la población, al contar con mayores recursos para la prestación de servicios públicos, la atención de emergencias y los servicios de salud, así como para el mejoramiento del alumbrado y la infraestructura. De igual manera, contribuirán a impulsar las actividades productivas del campo y las labores de movilidad, operación y traslado de leche.

De esta manera, Pemex refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades y las comunidades, contribuyendo al desarrollo social y al fortalecimiento de la relación institucional en las regiones donde mantiene presencia.