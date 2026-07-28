Contribuyentes pueden acceder a regularización

Las y los contribuyentes que mantengan multas, recargos y gastos de ejecución con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueden aprovechar y adherirse al Programa de Regularización Fiscal 2026, con la posibilidad de acceder hasta una disminución del 100 %.

De acuerdo con el SAT, este esquema está vigente desde el 1 de enero de este año, con el objetivo de apoyar a las y los contribuyentes a corregir su situación fiscal, con la disminución de la carga que generan las sanciones mencionadas; además de permitir que el pago de las mismas se realice hasta en seis parcialidades.

Va dirigido a contribuyentes que cuentan con adeudos fiscales susceptibles de regularizarse y cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos.

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), también aplica para los créditos que se componen por una sola multa con una reducción del 90 %.

Solo aplica para el SAT o aquellos emitidos por la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como las desconcentradas de comercio exterior adscritas al SAT.

Infracciones

El contador público, Néstor Gabriel López, comentó que una infracción muy común es no emitir correctamente un comprobante fiscal digital y no presentar a tiempo una declaración anual. Hay infracciones que son por incumplimiento de pago.

“Es muy bueno, porque se les ofrece a las personas que se adhieren sin ningún antecedente seis meses para regularizarse y se reduce el cien por ciento de multas, para evitar un procedimiento administrativo de ejecución, que es señalar un bien como garantía”.