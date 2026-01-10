Control interno es pilar estratégico: Romero Basurto

Con el objetivo de robustecer las acciones de supervisión, control, vigilancia y seguimiento en el marco del control interno gubernamental, se llevó a cabo la Primera Reunión de Trabajo con Comisarias y Comisarios 2026, con la participación de la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, y del coordinador de Comisarios y Despachos Externos, Luis Alberto Gutiérrez Chacón.

Durante el encuentro, Romero Basurto exhortó a las y los comisarios a desempeñar sus funciones con responsabilidad, ética, profesionalismo y compromiso institucional, en estricta congruencia con la visión de Estado y las políticas públicas que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, orientadas al fortalecimiento de la transparencia, la eficiencia administrativa, la legalidad y la rendición de cuentas.

Control interno

Asimismo, destacó que el control interno constituye un pilar estratégico para prevenir irregularidades, fortalecer la gestión pública y garantizar que cada proceso administrativo se apegue a la normatividad vigente, consolidando así una administración pública íntegra y confiable.

Desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se reafirma el compromiso de consolidar y perfeccionar los mecanismos de vigilancia, evaluación y control, asegurando el uso adecuado de los recursos públicos y la observancia plena del marco legal, en beneficio directo de las y los chiapanecos y en sintonía con la Nueva ERA de buen gobierno que vive Chiapas.