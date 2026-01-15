Controlado al 85 % incendio en basurero

Gracias al apoyo con pipas del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Protección Civil, de la Secretaría de Marina y Ejército mexicano, así como del gobierno local y de municipios vecinos, el incendio en el basurero de Tapachula tiene un control de un 85 por ciento y se sigue trabajando para erradicarlo completamente, informó el alcalde Yamil Melgar Bravo.

Debido a este evento, la recolección de residuos sólidos se paralizó en la ciudad, por lo que pidió a la población paciencia, mientras se normaliza el servicio, debido a que desde el lunes los camiones no pueden ingresar a dejar la basura.

El edil aseguró que existen evidencias de que el siniestro fue provocado y sumado a las condiciones del clima, con altas temperaturas y vientos, el incendio se diseminó rápidamente, mismo que se sigue atendiendo y “no vamos a bajar la guardia, por el contrario, vamos a continuar trabajando en la rehabilitación del basurero”.

Acciones

En entrevista, indicó que se está atendiendo un circuito interior en el basurero para que las unidades encargadas del combate al incendio puedan ingresar y salir en forma adecuada; además, se aprovecha para hacer una rehabilitación, tal como han sido las recomendaciones de un consultor contratado para ese tema y de la Profepa.

También se refirió a otros incendios de adornos navideños en el parque central Miguel Hidalgo y de contenedores de basura, los cuales dijo “existen evidencias videográficas en donde personas les prenden fuego, por lo que se iniciaron los procesos legales”.

En el último caso, mencionó que ya fue detenida una persona a la que además le encontraron un arma de fuego en su poder, drogas y otros objetos de delitos, por lo que está puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

En ese sentido, mencionó que en el caso del incendio en el basurero está siendo investigado, utilizando tecnología para determinar a los responsables, porque incluso “el fuego inició en un lugar alejado”.

Por ello, insistió en que se siguen los trabajos para lograr la erradicación del siniestro, reconociendo el respaldo de autoridades de los tres niveles de gobierno.