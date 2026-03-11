Controlan fuga de agua en la ciudad

Una fuga en una línea principal de conducción de agua potable registrada la mañana del martes en las inmediaciones del Polifórum Chiapas provocó la movilización de personal técnico y la suspensión temporal del servicio en diversas colonias de la capital chiapaneca.

Tras reportes ciudadanos por una fuga, autoridades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez informaron la verificación y control de la misma.

Sin embargo, destacaron que los trabajos de reparación mantendrán suspendido el suministro en varias colonias y el cierre parcial de un carril en el bulevar Andrés Serra Rojas.

Reporte

El incidente ocurrió en una tubería de 30 pulgadas de diámetro correspondiente al sistema denominado Brazo Norte Bajo, ubicada sobre el bulevar Andrés Serra Rojas, entre la avenida Presa Cecilio del Valle y la avenida Perú, en la colonia El Retiro.

De acuerdo con el organismo operador, tras detectarse la fuga se realizaron maniobras emergentes para controlar el flujo de agua, por lo que fue necesario cerrar válvulas en la red hidráulica.

En las labores participaron cuadrillas de Smapa con apoyo de personal de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Aunque la fuga fue controlada, los trabajos de reparación continuarán en la infraestructura dañada, lo que mantendrá suspendido el suministro de agua potable en distintas zonas de la ciudad.

Áreas afectadas

Entre las áreas afectadas se encuentran las colonias Burocrática Maya, Castillo Tielemans, Paso Limón y Patria Nueva (parte baja), así como los fraccionamientos Agua Azul y Villas Ensueño.

También se reportaron interrupción del servicio en diversos puntos e instalaciones como el Hospital Pediátrico, el Cetis 138, el Cobach 33, la Torre Chiapas, el Polifórum, Plaza Paso Limón y establecimientos comerciales de la zona.