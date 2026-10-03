Controlan la palma de aceite en La Encrucijada

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó sobre las acciones para el control de la palma de aceite en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. Como parte del esfuerzo, se entregaron 13 mil litros de herbicida orgánico a productores y beneficiarios del programa Sembrando Vida.

La dependencia federal señaló que estas acciones contribuyen a la restauración ambiental y recuperación de los ecosistemas, al tiempo que fortalecen la conservación de esta importante Área Natural Protegida (ANP).

Extensión

La Encrucijada posee una superficie de 144 mil 868 hectáreas. Se ubica en la llanura costera del Pacífico, en el sur-sureste de Chiapas.

Alberga el mayor extensión de manglares del Pacífico norteamericano, con 30 mil 962 hectáreas. Los ejemplares de mangle alcanzan alturas de 20 a 35 metros, los más altos de México.

La reserva también resguarda el único bosque de zapotonales (Pachira aquatica) de Mesoamérica. Es el hábitat de 361 especies de flora y 989 de fauna. Entre ellas destacan el jaguar, el mono araña, el caimán y el cocodrilo. La zona funciona como corredor migratorio para aves.

La palma de aceite representa una presión para el ecosistema. La Unesco advierte que su expansión rápida desplaza la vegetación nativa, altera la disponibilidad de agua y fragmenta los hábitats.

En 2022, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) firmó un convenio con el sector palmero. Hasta entonces, se eliminaron 77 mil 943 plantas de palma de aceite en zonas de manglar, dunas costeras y zapotonales. Ese retiro se realizó de manera mecánica y con un herbicida orgánico.