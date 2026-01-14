Controversia por aumento en costo de pasaje colectivo

El aumento de un peso en el pasaje de colectivos urbanos en Tapachula, ha desatado una controversia; mientras que choferes y concesionarios señalaron que es oficial, de acuerdo con publicación del 24 de diciembre del 2025 en el periódico oficial, que establece que será de 11 pesos.

Aunque no explica la fecha de inicio de la nueva tarifa, esta se ha empezado a aplicar en la mayoría de rutas, justificando concesionarios y choferes con una copia de un documento sellado por la Delegación de Movilidad y Transportes, así como de la oficina de enlace del Poder Ejecutivo.

Modificaciones

El argumento es el ajuste para equilibrar los gastos y la recaudación del transporte público, toda vez que, afirman, todo había subido menos el pasaje.

Ante esta situación, el reclamo de los usuarios se mantiene: mejorar la calidad del servicio y que las unidades cumplan con los requisitos, no solo de modernidad sino de seguridad y orden.

De acuerdo con el documento que presentan, se autoriza la modificación de las tarifas existentes consignadas en el periódico oficial de fecha 26 de junio, y se actualiza en la modalidad de pasajeros tipo colectivo urbano, derivado de la evolución inflacionaria de los principales insumos, asociado a la correcta operación de dicho servicio, la realidad económica y social de la ciudadanía.