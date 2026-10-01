Controversia por posesión de espacio cultural

Derivado de una controversia jurisdiccional, un espacio utilizado para fomentar la cultura y las artes entre infantes en la capital de Chiapas fue asegurado, esto tras un fuerte dispositivo de seguridad que según los activistas fue irregular y violatorio del procedimiento civil en curso.

Mediante una postura pública, Elke Franke, directora y cofundadora de la asociación, explicó que personal no identificado presuntamente de la Fiscalía del Estado de Chiapas aseguró la sede del centro cultural infantil de Vientos Culturales en Tuxtla Gutiérrez.

Agregó que se interpuso un recurso de amparo, esperando la suspensión provisión del acto reclamado y la restitución de los derechos del espacio cultural.

Hechos

Señaló que, la noche del martes 22 de septiembre, cerca de las 23:30 horas, dos patrullas de la Guardia Estatal Preventiva, dos camionetas blancas sin placas y un automóvil particular llegaron a la sede de Vientos Culturales, el Centro Cultural Comunitario “Mi Rumbo”, ubicado en la colonia Plan de Ayala de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Alrededor de ocho personas armadas, la mayoría con pasamontañas, rompieron el candado de la entrada e irrumpieron en las instalaciones sin identificarse ni mostrar orden judicial alguna.

Forzaron a golpes la puerta del espacio donde descansaba el velador de la asociación, un trabajador de 67 años, además de que presuntamente habrían extraviado papeles y dinero.

Vientos Culturales ha ocupado este predio de manera pública desde 1998, cuando lo recibió en donación para fines culturales, como consta en el documento firmado por el propio titular del predio, quien hoy denuncia de manera infundada a la organización por despojo.

Frente a esa declaración, en agosto pasado, la asociación promovió un juicio de prescripción positiva, actualmente en curso, para formalizar legalmente la propiedad.

30 años con la niñez

Vientos Culturales es una asociación civil con 30 años de trayectoria probada en la promoción y defensa de los derechos de la infancia en Chiapas y en todo el país. Es aliada de Unicef México e integrante de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) y de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Ha recibido el Premio Unesco (2020), el Premio Compartir (2024) y el Reconocimiento Razón de Ser (2024). Recientemente, en agosto de este año, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez otorgó a su directora el reconocimiento “Artistas por la Paz”.