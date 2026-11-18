Casi la mitad de los que conformaban la caravana “Dios con Nosotros”, la cual permanece en Mapastepec, se han entregado al Instituto Nacional de Migración (INM) y retornados a sus lugares de origen en forma segura.

Asimismo, autoridades de salud reportan que a las personas en movilidad, entre ellos los que participan en las caravanas, se les aplican vacunas contra el sarampión.

Regulación o regreso

De acuerdo con el reporte de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el éxodo quedan 781 personas, la mayoría centroamericanos, a quienes se convence sobre la imposibilidad de que crucen hacia los Estados Unidos y se les ofrece ayudarlos a regresar o a iniciar un proceso de regularización en México, pero cumpliendo diversos requisitos.

En el domo del campo Santa Cruz permanecen cientos de extranjeros, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, quienes ingresaron el pasado 7 de noviembre por el puente internacional “Rodolfo Robles” en el municipio de Suchiate.

“Son alrededor 24 las caravanas provenientes de Centroamérica, pero ninguna ha logrado llegar a la frontera Norte, todas han sido atendidas y no han salido de Chiapas y en algunos casos en Oaxaca”, señaló.

Instituto dialoga

Es personal del INM el encargado de dialogar con los migrantes y convencerlos de que “no hay forma de pasar hacia los Estados Unidos, por lo que unos retornan a sus países y otros se han quedado en diversas entidades para trabajar en nuestro país”.

Asimismo, mencionó la funcionaria federal que existen pocos casos en donde ya hay menores de edad mexicanos, por lo que se permite regularizar a sus padres por los vínculos familiares.

Puntualizó que en todos los casos se protegen los derechos humanos y se brinda especial atención a niñas, niños y adolescentes.

La Secretaría de Salud en tanto, dio a conocer que se han implementado acciones para brindar servicios médicos a los participantes en la caravana, a quienes se les aplican vacunas.

Para ello, puntualizó se tiene un trabajo con diversas instituciones para proteger tanto a la población en movilidad como a las comunidades locales.