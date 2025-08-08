Convenio por Seguridad y Justicia de mujeres

Con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención, atención y seguridad a favor de las mujeres, niñas y adolescentes en los municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), este jueves se firmó un convenio de colaboración entre las y los titulares de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav).

Con la asignación de un presupuesto federal, en coparticipación con el Gobierno de Chiapas, esta suma de voluntades busca articular e implementar medidas para hacer frente a la violencia feminicidia y avanzar hacia la igualdad sustantiva, con perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos que incluyen la formación y certificación de las y los servidores del pueblo encargados de atender a las mujeres en situación de violencia.

Dulce María Rodríguez Ovando, titular de la Semuigen, destacó que a través de este esfuerzo coordinado entre las instituciones parte, “se dará apoyo integral y se fortalecerá la prevención en municipios estratégicos, donde equipos multidisciplinarios atenderán de manera directa y sensible a las mujeres que lo requieran, para combatir la grave problemática de la violencia de género”.