Conversarán sobre serpientes de Chiapas

“Serpientes de la región: prevención y atención de mordeduras”, es el título de la charla que impartirá la organización Naturalmente Salvaje, en colaboración con Pronatura Sur, Redtox by Silanes, Ayuntamiento de San Cristóbal y la Red de Reservas de la Cuenca del Valle de Jovel.

Esta actividad tendrá lugar el miércoles 10 de junio, de cuatro de la tarde a siete de la noche, en los espacios de Corazón de Jade, en calle Doctor Navarro, número 5, barrio del Cerrillo.

En la plática, los asistentes conocerán todo lo relacionado a la diversidad de serpientes en la región; como prevenir accidentes ofídicos y qué hacer y qué no hacer en caso de una mordedura; uso de antivenenos en México, así como la importancia ecológica de las serpientes y su conservación.

Los organizadores dieron a conocer que “en Chiapas habita una gran diversidad de serpientes, muchas de ellas incomprendidas y perseguidas por miedo o desinformación”.

Sin embargo, son animales fundamentales para los ecosistemas, ya que ayudan a mantener el equilibrio natural y el control de plagas. Por ello, conocerlas es clave para prevenir accidentes y promover su conservación.