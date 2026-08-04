En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) realizó el conversatorio “Mujeres indígenas en el arte”, que contó con la participación de destacadas artistas provenientes de diferentes pueblos originarios de Chiapas.

Las artistas invitadas fueron: Margarita Martínez Pérez de Huixtán, Katia Alejandra González García de Tuxtla Gutiérrez, Florencia Gómez Sántiz de Oxchuc y Andrea Díaz Méndez de Chamula.

Durante el acto, las creadoras compartieron sus trayectorias, sus procesos de trabajo y la forma en que plasman en sus obras la cosmovisión, la espiritualidad y la vida cotidiana de sus comunidades.

“Como mujeres indígenas, nuestro arte refleja nuestra identidad y nuestra conexión profunda con nuestras raíces”, expresó Margarita Martínez Pérez.

Espacios de visibilidad

Por su parte, Katia Alejandra González García resaltó la importancia de estos espacios para dar visibilidad al talento y la creatividad de las artistas originarias: “Eventos como este nos permiten compartir nuestro trabajo y que la sociedad conozca la riqueza cultural que tenemos”.

Finalmente, se informó que el conversatorio, organizado por el Celali, buscó rendir homenaje al papel fundamental que desempeñan las mujeres indígenas en la preservación y difusión del arte y la cultura de los pueblos de Chiapas.