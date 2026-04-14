La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) llevó a cabo el conversatorio “Tú cuidas, te cuidan, te cuidas: hacia un sistema universitario de cuidados”, dirigido a la comunidad universitaria, con la presencia del rector Oswaldo Chacón Rojas, en el aula Magna de la Facultad de Negocios, del Campus IV.

Ante la comunidad estudiantil, el rector, acompañado por la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco y del secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, destacó la importancia de realizar este tipo de iniciativas, que se suma a los objetivos de excelencia, tanto en lo académico como en lo formativo.

Programas de tutorías

“Este tipo de actividades nos ayudan a generar acciones de apoyo y de cuidados para nuestra comunidad estudiantil; así como el seguimiento personal que se le da al aprendizaje de los jóvenes, a través de los programas de tutorías que tiene la Unach”, puntualizó.

Por su parte, la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Myriam Jazmín González González, explicó que este encuentro fue un espacio para reflexionar y conversar acerca de la construcción de una política universitaria sobre cuidados.

Tuxtla Gutiérrez

“Este conversatorio se realizó también en Tuxtla Gutiérrez en el marco de las actividades 8M, el cual también estamos replicando en Tapachula, para así fortalecer una cultura de los cuidados en toda la comunidad Unach”, comentó.

Finalmente, expresó su agradecimiento a las panelistas que participan en este conversatorio, las académicas Josefina Martínez Chávez, Adriana Mazariegos Sánchez y Cynthia López Sánchez.