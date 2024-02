Conversiones exitosas del Infonavit

El 2023 fue un año exitoso para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Chiapas, expuso la delegada Rocío Terán Cruz.

Lo anterior porque se pudo apoyar a la gente que tenía su crédito en Veces de Salario Mínimo y lo convirtió en crédito, logrando una cifra de mil 693 conversiones durante el segundo semestre.

“Lo que nos ayuda es que estas mil 693 familias pueden tener la certeza de que ya no les van a incrementar la deuda cada año, tendrán una mensualidad fija en pesos, conocerán perfectamente el mes y el año en el que van a terminar de pagar el crédito hipotecario”, señaló.

Detalló que el programa sigue activo este 2024: “se va a poner activo a partir del 11 de febrero, por lo que todos aquellos trabajadores que estén interesados en hacer la conversión, la cual no hicieron porque les ganó el tiempo, porque no pudieron abrir una cuenta Infonavit, o porque no tuvieron la información necesaria, lo podrán hacer a partir de ese día, que por lo regular es cuando ya se tiene la facturación del mes”.

“Van a poder entrar a través de mi Cuenta Infonavit, es muy sencillo, porque vas a teclear en micuenta.infonavit.mx, luego en Tengo un crédito, seguido de Responsabilidad compartida, y automáticamente va a mostrar la aplicación las diferentes opciones que tienes respecto a cómo quedaría tu crédito”, indicó.

Agregó que hay diferentes opciones porque hay créditos que han pagado de manera puntual, por lo que tienen hasta cuatro alternativas que incluyen descuentos del 5, 10, 15 y 20 por ciento en su deuda total, una mensualidad similar a la que venían pagando.