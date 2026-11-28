Con la participación de cientos de familias y una muestra de las tradiciones de los pueblos chiapanecos, este viernes 27 de noviembre fue inaugurada la Fiesta Chiapas “El Mequé” en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, donde durante tres días se ofrecerán actividades culturales, artísticas y gastronómicas.

Presentaciones

En el arranque, las familias disfrutaron de música en vivo, danzas folclóricas y distintas expresiones que muestran la diversidad de los pueblos de Chiapas. Además, se instalaron puestos de venta de alimentos y productos elaborados por expositores locales.

Durante esta celebración, el antiguo parque Morelos se convirtió en un punto de encuentro para personas de distintas edades, quienes recorrieron los espacios habilitados y presenciaron las actividades programadas como parte de esta actividad.

Propósito

La Fiesta Chiapas “El Mequé” tiene como propósito promover las costumbres, la identidad y la gastronomía de las diferentes regiones del estado, así como ofrecer un espacio para que artistas y comerciantes compartan sus expresiones y productos con el público.

La programación continuará este sábado y domingo en el Bicentenario, donde las personas podrán acercarse a las distintas presentaciones culturales y disfrutar de la oferta gastronómica que forma parte de esta fiesta.