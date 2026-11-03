Convierten experiencia en vía de titulación

La Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, impulsó la titulación de 11 egresados de la Licenciatura en Psicología, quienes transformaron la experiencia como prestadores de servicio social en el programa “Chiapas Puede” en trabajos académicos, mediante la opción de “elaboración de textos”, contemplada en la normatividad universitaria.

En el acto, la rectora Fanny López Jiménez, acompañada de Flor Marina Bermúdez Urbina, coordinadora del programa “Chiapas Puede” de la Secretaría de Educación, quien acudió con la representación del titular de esa dependencia, tomó protesta a las y los egresados correspondientes al ciclo escolar agosto-diciembre de 2025.

Discurso

Durante su mensaje, López Jiménez destacó la trascendencia social de dicho programa de alfabetización, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que, señaló, se ha convertido en “una gran tarea colectiva y en una vasta cruzada estatal”, a la cual la universidad se ha sumado de manera entusiasta y comprometida.

Asimismo, la rectora reconoció la iniciativa de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que permitió a las y los egresados recuperar, sistematizar y analizar sus experiencias en las actividades de alfabetización, integrándolas en documentos académicos que dan cuenta tanto de su formación profesional como de las vivencias de las personas participantes en este proceso.

Asimismo, subrayó que el servicio social representa un espacio de aprendizaje significativo, en el que se desarrollan valores como la empatía, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad social, fundamentales para el ejercicio profesional de la Psicología y de otras disciplinas.