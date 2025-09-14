Conviven pobreza y analfabetismo en Chiapas

El secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, anunció que sigue firme la meta de 200 mil alfabetizados en 2025 y 350 mil totales al finalizar el sexenio.

Advirtió que pese a deserciones y algunas reprobaciones, en septiembre se van a graduar 50 mil chiapanecos.

Explicó que en el análisis el analfabetismo coincide con altos indices de pobreza, por lo que existe un lamentable binomio entre estos dos factores, que se busca abatir bajo el principio de que, no son pobres, sino olvidados del sistema educativo y político.

El funcionario afirmó que el gobierno de Chiapas sigue firme en la búsqueda de alfabetizar a 350 mil chiapanecos durante el sexenio, lo que permitirá levantar una bandera blanca y superar la brecha con el resto del país.

Añadió que este año la meta es alfabetizar a 200 mil personas y los números van bien, pues en septiembre se graduaran otras 50 mil personas.

Reconoció que se están teniendo algunas deserciones y también personas que reprueban el examen, con ellos se vuelve a trabajar la alfabetización, pues se buscan cifras reales sin simulación.

Finalmente, dijo que las regiones con mayor analfabetismo son Altos y Selva, particularmente en 16 municipios indígenas, destacando Mitontic, Yajalón, Sitalá, Ocosingo y Chilón.