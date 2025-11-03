Convivencia y exhibición de mascotas disfrazadas

Se realizó la Exhibición de Mascotas Disfrazadas en el parque Central de San Cristóbal de Las Casas, en un ambiente lleno de color, alegría y ternura.

El festival reunió a familias y amantes de los animales, quienes disfrutaron de una tarde creativa y divertida, reforzando los lazos entre la comunidad y sus mascotas.

Objetivo

El principal objetivo de esta actividad fue fortalecer la integración familiar y fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía. De esta manera se fomentan los valores de empatía y respeto hacia ellos.

Los participantes sorprendieron con disfraces originales e ingeniosos, que reflejaron el cariño y dedicación hacia sus mascotas.

Tras una reñida deliberación, el jurado otorgó el primer lugar a “Hamal”, seguido de “Gorda” en segundo y “Garfield” en tercero.