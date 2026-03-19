Convoca a concurso de dibujo infantil y juvenil

Con el objetivo de fortalecer la memoria histórica y promover la cultura de la prevención entre las nuevas generaciones, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, en coordinación con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lanzan la convocatoria para el Concurso Regional de Dibujo Infantil y Juvenil: “El Chichón: Recordar para prevenir”.

Este certamen se realiza en el marco de la conmemoración del 44 aniversario de la erupción del Volcán El Chichonal, ocurrida en 1982. La iniciativa busca que la niñez y juventud chiapaneca reflexionen sobre este acontecimiento histórico, sensibilizándose sobre la importancia de estar preparados ante fenómenos naturales y utilizando la creatividad artística como medio de expresión.

La convocatoria está abierta a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 18 años cumplidos que residan en el estado de Chiapas. Las obras deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

Técnica: Libre (lápiz, acuarela, óleo, crayones, etc.).

Formato: Tamaño carta o doble carta.

Originalidad: El dibujo debe ser una creación propia; queda estrictamente prohibido el uso de Inteligencia Artificial (IA).

La fecha límite para el envío de propuestas es el próximo 23 de marzo de 2026. Los interesados deberán enviar su dibujo en formato digital a los correos electrónicos: [email protected] y [email protected]

Se premiará a los tres primeros lugares con un diploma de participación, además del reconocimiento público mediante la exposición de sus obras en las plataformas oficiales y redes sociales de las instituciones convocantes.