Convoca al proceso de captura del Formato 911

La Secretaría de Educación de Chiapas, a través de la Subsecretaría de Planeación Educativa, convoca a las y los docentes de los niveles de Educación Básica, Media y Superior a dar inicio con la captura del Formato Estadístico 911, desde sus respectivos centros de trabajo, como parte del proceso anual coordinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El secretario de Educación en Chiapas, Roger Adrián Mandujano Ayala, exhortó a realizar esta actividad con oportunidad y responsabilidad, subrayando que este ejercicio fortalece los principios de legalidad, transparencia y eficiencia institucional, en concordancia con los lineamientos de la administración federal y el compromiso del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

El Formato 911 es una herramienta fundamental que permite recopilar información confiable, oportuna y precisa para la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas y la atención efectiva de las necesidades de las comunidades escolares. Su correcta captura facilita el registro de datos clave sobre matrícula, infraestructura, personal docente y recursos escolares, esenciales para una gestión educativa eficaz a nivel estatal y nacional.

Para facilitar este proceso, la Secretaría de Educación pone a disposición de las y los docentes, materiales de apoyo como guías y videotutoriales elaborados por la SEP, que explican paso a paso cómo llenar correctamente cada sección del formulario.

Con estas acciones, la Secretaría de Educación de Chiapas reafirma su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el acompañamiento permanente al personal docente, brindando herramientas que fortalecen el cumplimiento de los procesos institucionales y garantizan la calidad de la información estadística, en beneficio del desarrollo educativo de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes.