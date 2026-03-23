Convoca DIF a jornada de inclusión

En el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el Sistema DIF Tuxtla anunció la realización de la “Feria y Rally Azul”, un evento enfocado en la convivencia familiar y la inclusión social, que tendrá lugar el próximo 28 de marzo en la capital chiapaneca; una jornada que busca la concientización entre la ciudadanía.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 9:00 de la mañana en las canchas de básquetbol del Parque Caña Hueca, uno de los principales espacios recreativos de la ciudad.

De acuerdo con autoridades municipales, se busca generar conciencia sobre el autismo a través de actividades recreativas, dinámicas familiares y espacios de integración social, destacando la importancia de construir una sociedad más incluyente y con menos barreras.

Bazar

Además del rally y las actividades lúdicas, se contempla la instalación de un bazar con participación de familiares de personas con autismo, lo que permitirá visibilizar su trabajo y fortalecer la economía local.

Ante esto, el DIF Tuxtla hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta jornada, señalando que la participación social es clave para avanzar hacia una cultura de inclusión.

Además, el evento busca no sólo informar, sino también generar espacios de encuentro donde las familias puedan convivir, aprender y reflexionar sobre la importancia de reconocer y respetar la diversidad.

De acuerdo con la dependencia y bajo el lema “Más inclusión, menos barreras”, con este tipo de actividades buscan reforzar el compromiso por una sociedad más consciente e incluyente, en la que las personas con autismo y sus familias tengan mayor visibilidad y respaldo social.