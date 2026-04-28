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Convoca ERA al gabinete a seguir trabajando con humanismo

Abril 28 del 2026
La reunión fue en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Cortesía
La reunión fue en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Cortesía

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó una reunión con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado desde el Mirador Los Chiapa, en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, donde destacó los avances de la administración pública estatal y convocó a las servidoras y los servidores del pueblo a actuar con conciencia, responsabilidad social y vocación de servicio, con el propósito de fortalecer el bienestar y la prosperidad de Chiapas, en especial en los 12 municipios históricamente olvidados.

En su intervención, el mandatario sostuvo que servir a Chiapas constituye uno de los mayores privilegios, por lo que reiteró el llamado a las y los titulares de dependencias y organismos a mantener la coordinación interinstitucional. Señaló que esto permitirá que las acciones, programas y obras prioritarias, tanto en zonas rurales como urbanas, se ejecuten con transparencia y respondan a las necesidades reales de la población.

La Nueva ERA

Ramírez Aguilar afirmó que, en un año y medio, el gobierno de la Nueva ERA ha dado a la entidad un rostro de prosperidad compartida. Destacó el restablecimiento de la paz, la seguridad y el Estado de derecho, así como avances en alfabetización, cobertura de salud, infraestructura educativa y carretera, caminos, agua potable y servicios públicos. También mencionó la restauración de microcuencas y la ampliación de apoyos a cadenas productivas, entre otras acciones.

“Sigan desempeñando su labor con base en los principios que rigen al gobierno de Chiapas: conciencia, lealtad, honestidad, fraternidad, compromiso y amor por el prójimo, generosidad, solidaridad, empatía, bondad, sensibilidad y un alto sentido del deber; es decir, con un humanismo que transforme la realidad de los pueblos. Desde este lugar sagrado visualicemos y asumamos nuestro destino, que por ahora no es otro que el de Chiapas: un horizonte de dignidad y de cumplimiento del deber”, expresó.

Durante la reunión, se presentaron avances y proyecciones de las estrategias Del Olvido a la Prosperidad y Prosperidad Compartida en distintos rubros como infraestructura, alfabetización, cobertura universal de salud, atención a parteras, construcción de espacios educativos y programas orientados al rescate de sistemas lagunarios, apoyo a pescadores, seguridad social y financiamiento para el sector agrario, así como para micro, pequeñas y medianas empresas.

Áreas Naturales Protegidas

Se expusieron acciones relacionadas con microcuencas y Áreas Naturales Protegidas; el progreso del programa Carreteras Vivas; e iniciativas en materia de finanzas, como la Convención Hacendaria y la digitalización de servicios. De igual forma, se dieron a conocer acciones en el combate a la corrupción, economía, turismo, protección civil y en programas del Humanismo como Bicis que Transforman, Conecta Chiapas, Comedores del Humanismo, A Paso Firme, Cuidar es Amar y Tortimóvil, entre otros.

En esta reunión de trabajo estuvieron presentes las y los titulares de las secretarías y organismos públicos del Poder Ejecutivo estatal.

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