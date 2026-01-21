Convoca EZLN a las Jornadas Nacionales

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Congreso Nacional Indígena (CNI) convocaron “a los pueblos, organizaciones, colectivos, grupos, artistas, académicos, mujeres feministas, familiares de desaparecid@s y asesinad@s, familiares de pres@s polític@s y a todas y todos en lo individual y lo colectivo” a participar el 19, 20, 21 y 22 de febrero en las Jornadas Nacionales e Internacionales Justicia para Samir y autodeterminación para los pueblos, a realizarse “en cada uno de sus territorios”.

En un comunicado conjunto propusieron como agenda común: “El 19 de febrero para nombrar a nuestr@s muert@s, desaparecidas y desaparecidos, presas y presos injustamente y gritar en común el sistema de injusticia al que nos quieren condicionar”.

El 20 de febrero, “para conmemorar con vida y dignidad a nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Se convoca a la realización de murales artísticos y comunitarios, canciones, actos culturales, acciones, propaganda y difusión sobre quien era Samir y porque luchan los pueblos del volcán, de México y del mundo”, y el 21 y 22 de febrero, “para denunciar los megaproyectos y realizar acciones en defensa de la vida”.

Recordaron que Samir Flores, defensor del territorio, comunicador indígena y referente de lucha para muchas de nosotras y nosotros, por su tenacidad, humildad, creatividad, dignidad, compromiso, fue asesinado afuera de su casa el 20 de febrero de 2019.

Manifestaron que “frente a la estrategia local y global de terror, saqueo y destrucción, los pueblos de México y del mundo hemos luchado con memoria, rebeldía y organización para defender y fortalecer nuestra autodeterminación, ese derecho natural e inalienable de los pueblos de decidir sobre su destino, las bases que occidente llama derecho internacional”.